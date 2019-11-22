Главу города Чехов в Подмосковье обвинили в мошенничестве

Марине Кононовой, возглавляющей город Чехов в Московской области, предъявлены обвинения в мошенничестве с недвижимостью.

О том, что чиновницу подозревают в особо крупном мошенничестве стало известно в четверг, 21 ноября, после того, как её задержали. Предполагается, что Кононова замешана в незаконной сделке по купле-продаже торгового центра, который перешел в частное владение из рук городской администрации.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ СКР, в результате действий мошенницы «из муниципальной собственности незаконно выбыл объект недвижимого имущества». Площадь здания составляет 330 кв.м, кадастровая стоимость — более 7 миллионов 300 тысяч рублей.

На допросе Марина Кононова признала свою вину.

Ранее gazeta.spb.ru писала о троих жителях Ленинградской области, обвиняемых в мошенничестве с землей, что причинило ущерб на сумму около 200 млн рублей.