«Горэлектротранс» закупит почти 150 троллейбусов на 3,7 млрд рублей

&#171;Горэлектротранс&#187; закупит почти 150 троллейбусов на 3,7 млрд рублей
Российские троллейбусы. Фото: Pixabay

СПб ГУП «Горэлектротранс» объявил конкурс на закупку 142 новых троллейбусов для маршрутной сети Петербурга. Они обойдутся в 3,7 млрд рублей.

Как сообщает «Коммерсант», на дорогах Петербурга появятся 87 троллейбусов большого класса за 1,9 млрд рублей, а также 35 троллейбусов с увеличенным автономным ходом (1,1 млрд рублей) и 20 машин особо большого класса (700 млн рублей).

Все единицы транспорта поставят в город до середины 2020 года. Электронные аукционы проведут 12 декабря.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербургу представят первый водородный трамвай. Новая разработка на базе трамвая ЛМ-68М является более комфортной, безопасной, экологичной и быстрой, чем предшественники. Трамвай на водородных топливных элементах является совместной разработкой Горэлектротранса и «ЦНИИ СЭТ».

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