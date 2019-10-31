В ноябре Петербургу представят первый водородный трамвай

Проект по созданию водродного трамвая был задуман в 2016 году. Фото: СПб ГУП "Горэлектротранс".

Проект по созданию водродного трамвая был задуман в 2016 году. Фото: СПб ГУП "Горэлектротранс".

1 ноября по Московскому проспекту Северной столицы проедет первый в России водородный трамвай.

Трамвай на водородных топливных элементах является совместной разработкой Горэлектротранса и «ЦНИИ СЭТ», сообщили gazeta.spb.ru в пресс-службе «Горэлектротранса» в среду, 30 октября. Впервые действующий макет нового общественного транспорта оказался на улицах Петербурга еще 20 октября в рамках испытаний, которые завершились успешно.

Новая разработка на базе трамвая ЛМ-68М является более комфортной, безопасной, экологичной и быстрой, чем предшественники. Водородный трамвай работает практически безотходно — от переработки топлива остается лишь вода.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что, в связи с аварийными работами, с 2 по 4 ноября в Петербурге изменят маршрут два трамвая, №25 и №43.