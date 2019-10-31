Два трамвая изменят маршрут из-за аварийных работ в Петербурге

Трамваи №25 и №43 изменили маршрут из-за аварийных работ на водопроводе в Петербурге. Фото: Baltphoto

Трамваи №25 и №43 изменили маршрут из-за аварийных работ на водопроводе в Петербурге. Фото: Baltphoto

Из-за аварийных работ на водопроводе с 01:00 2 ноября до 05:00 4 ноября закрывается трамвайное движение по улице Димитрова у Бухарестской улицы.

Трамвай №25 проследует от к/ст «Станция метро «Купчино»» по ул. Ярослава Гашека, Бухарестской ул., далее по действующей трассе до к/ст «ул. Марата», сообщили в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс»

Трамвай №43 от к/ст «Станция метро «Купчино»» по ул. Ярослава Гашека, Бухарестской ул., далее по действующей трассе до к/ст «Станция метро «Московские ворота»».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что с 14 сентября в Северной столице приступил к работе в новом режиме трамвай №60. Все выходящие по этому маршруту трамваи — новые низкопольные модели. Следование транспорта продлили, теперь его конечная остановка — «ЛЭМЗ». Цель новых транспортных средств — ускорить сообщение между заводом «Северная Верфь», станцией метро «Автово» и «ЛЭМЗ».