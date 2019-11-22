Экс-главу «Водоканала» теперь подозревают в крупном мошенничестве

В Куйбышевском районном суде изменили статью для бывшего гендиректора «Водоканала» Евгения Куйбышева на более тяжкую. Теперь ему вменяют статью о мошенничестве в особо крупном размере.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе городских судов, изначально Целикову вменяли статью о причинении имущественного ущерба (статья 165 УК РФ). Теперь ее переквалифицировали на часть 4 статьи 159 УК РФ.

Обыски в офисе «Водоканала» и по месту жительства руководства прошли 20 ноября. Итогами обысков стало задержание Целикова, а также начальницу одной из коммерческих структур.

Евгений Целиков занимал должность генерального директора ГУП «Водоканал» с октября 2016 по март 2019 года. В 2018 году городская Контрольно-счетная палата провела проверку на предприятии и обнаружила некоторые нарушения в бухгалтерии, а также в части строительства и реконструкции объектов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что бывший директор «Водоканала» подозревается в причинении предприятию ущерба на сумму более 1 млрд рублей.