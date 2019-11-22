Авторы Дэдпула нарисуют комикс про супергероя из России

Обложка одного из выпусков комикса про Игоря Грома. Фото: vk.com/majorgrom

Обложка одного из выпусков комикса про Игоря Грома. Фото: vk.com/majorgrom

Художник Далибор Талайич, автор комикса «Дэдпул уничтожает вселенную Marvel», хочет нарисовать выпуск комикса российского производства про Игоря Грома, полицейского из Петербурга.

Как рассказал главред издательства Bubble Роман Котков в интервью РИА Новости, его издание в течение нескольких лет участвует на ежегодном фестивале комиксов Comic-Con в Сан-Диего. Там представители Bubble Comics и познакомились автором одного из комиксов про Дэдпула.

Далибор Талайич предложил издательству нарисовать комикс про Игоря Грома. У него уже есть готовая обложка, однако он выразил желание нарисовать целый выпуск, поскольку персонаж ему очень понравился.

Котков отметил, что комикс Талайича может выйти в 2020 года.

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