Православный комикс Выборгской епархии: Билли Айлиш и XXXTentaction

"Техника духовной безопасности", - так называется произведение, - будет продаваться в Петербурге, Москве, Германии, Польше и Америке. Фото: vk.com/eparhia.v.press

"Техника духовной безопасности", - так называется произведение, - будет продаваться в Петербурге, Москве, Германии, Польше и Америке. Фото: vk.com/eparhia.v.press

Героями православного комикса о таинстве крещения, выпущенного Выборгской епархией, стали певица Билли Айлиш и погибший рэпер XXXTentaction.

Епархия презентовала новинку в понедельник, 18 ноября. Комикс расскажет незнакомым с православными обрядами о таинстве крещения на Руси, а также об историческом контексте появления и развития ритуала и непосредственно Крещения Руси.

В графическом романе используются узнаваемые современной молодежью образы американский исполнительницы Билли Айлиш и убитого 18 июня 2018 года. Однако смуглый рэпер отдаленно узнается в литературном образе: создатели комикса сделали кожу героя светлым.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленинградской области займутся восстановлениям полуразрушенных православных храмов.