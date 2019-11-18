Православный комикс Выборгской епархии: Билли Айлиш и XXXTentaction

Героями православного комикса о таинстве крещения, выпущенного Выборгской епархией, стали певица Билли Айлиш и погибший рэпер XXXTentaction.
Епархия презентовала новинку в понедельник, 18 ноября. Комикс расскажет незнакомым с православными обрядами о таинстве крещения на Руси, а также об историческом контексте появления и развития ритуала и непосредственно Крещения Руси.
В графическом романе используются узнаваемые современной молодежью образы американский исполнительницы Билли Айлиш и убитого 18 июня 2018 года. Однако смуглый рэпер отдаленно узнается в литературном образе: создатели комикса сделали кожу героя светлым.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленинградской области займутся восстановлениям полуразрушенных православных храмов.