В деревне Воронино в Ленобласти мужчина зарезал своего соседа

В деревне Воронино в Ленобласти мужчина зарезал своего соседа
Суд поддержал ходатайство следователей. Фото: pixabay.com

41-летний преступник подозревается в убийстве своего знакомого, тело которого обнаружили с множественными ножевыми ранениями.

Инцидент произошел в ночь на 21 ноября 2019 года. Компания мужчин проводила вечер в частном доме деревни Воронино Ломоносовского района Ленобласти. Посиделка сопровождалась активным распитием спиртных напитков. Вероятно, алкогольное опьянение привело к конфликту между двумя участниками встречи.

Разозлившись на оппонента, подозреваемый нанес своей жертве несколько ножевых ударов в грудь. Полученные травмы привели к смерти 45-летнего мужчины.

Следствие задержало злоумышленника, попросив заключить его под стражу. В пятницу, 22 ноября суд удовлетворил ходатайство, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Петербургу и Ленобласти.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что бывшего руководителя «Водоканала» подозревают в крупном мошенничестве.

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