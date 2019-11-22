В деревне Воронино в Ленобласти мужчина зарезал своего соседа

41-летний преступник подозревается в убийстве своего знакомого, тело которого обнаружили с множественными ножевыми ранениями.

Инцидент произошел в ночь на 21 ноября 2019 года. Компания мужчин проводила вечер в частном доме деревни Воронино Ломоносовского района Ленобласти. Посиделка сопровождалась активным распитием спиртных напитков. Вероятно, алкогольное опьянение привело к конфликту между двумя участниками встречи.

Разозлившись на оппонента, подозреваемый нанес своей жертве несколько ножевых ударов в грудь. Полученные травмы привели к смерти 45-летнего мужчины.

Следствие задержало злоумышленника, попросив заключить его под стражу. В пятницу, 22 ноября суд удовлетворил ходатайство, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Петербургу и Ленобласти.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что бывшего руководителя «Водоканала» подозревают в крупном мошенничестве.