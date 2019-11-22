Экс-директора «Водоканала» отправили под домашний арест

Бывший директор ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Евгений Целиков отправлен под домашний арест. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Постановление вынес Куйбышевский районный суд. Мера пресечения избрана до 19 января 2020 года, сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Как полагает следствие, между «Водоканалом» и ООО «Развитие и Инвестиции» в августе 2018 года был заключен договора о продаже электрической энергии и мощности. В период с июня 2016 года по май 2019 года Целиков обеспечил подписание счетов-фактур и актов приема-передачи с завышенными данными о цене на электроэнергию.

В результате этого по платежным поручениям с расчетных счетом «Водоканала» были переведены, превышающие предельные нерегулируемые цены. Целикову и его сообщникам удалось присвоить не менее 1 млрд рублей.