В метро рассказали о состоянии упавшего на пути пассажира

Пассажир упал на пути в метро. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Пассажир упал на пути в метро. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В ГУП «Петербургский метрополитен» рассказали о состоянии упавшего на пути пассажира. Падение произошло 22 ноября на станции «Старая деревня».

Пассажир не получил серьезных травм, сообщили gazeta.spb.ru в пресс-службе метрополитена. На место была вызвана скорая, мужчине оказали первую помощь. Состояние его оценивают как хорошее.

«Особых травм не было», — уточнили в метрополитене.

Мужчина оказался на путях около 10:05 утра. Извлечь его из-под состава удалось меньше, чем через десять минут. Причины падения неизвестны.

Движение на фиолетовой ветке восстановили в 10:15. Из-за падения пассажира поезда временно ходили от станции «Чкаловская» до станции «Шушары».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на станции «Выборгская» около 10 утра 22 ноября распылили газ из перцового баллончика. Конфликт произошел в вестибюле между тремя мигрантами.