В метро на «Выборгской» распылили перцовый баллончик

В метро на &#171;Выборгской&#187; распылили перцовый баллончик
К моменту прибытия полиции злоумышленники скрылись. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В метро Санкт-Петербурга, на станции «Выборгская» красной ветки между тремя мигрантами произошел конфликт, в ходе которого кто-то распылил перцовый баллончик.

Инцидент произошел в пятницу, 22 ноября, около десяти утра. В вестибюле станции метро «Выборгская» двое граждан ближнего зарубежья напали на своего соотечественника. Спустя некоторое время, тот успел оторваться от преследователей и скрыться в толпе.

Как пишет «Фонтанка», двое мигрантов отправились к выходу из метро и поднялись на эскалатор. После этого окружающие почувствовали, как слезятся глаза. Многие начали кашлять. Как объяснили в пресс-службе подземки, нарушители распылили перцовый баллончик.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что траволаторы на станциях метро «Дунайская» и «Проспект Славы» проверят на безопасность.

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В метро на «Выборгской» распылили перцовый баллончик
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