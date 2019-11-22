В метро на «Выборгской» распылили перцовый баллончик

В метро Санкт-Петербурга, на станции «Выборгская» красной ветки между тремя мигрантами произошел конфликт, в ходе которого кто-то распылил перцовый баллончик.

Инцидент произошел в пятницу, 22 ноября, около десяти утра. В вестибюле станции метро «Выборгская» двое граждан ближнего зарубежья напали на своего соотечественника. Спустя некоторое время, тот успел оторваться от преследователей и скрыться в толпе.

Как пишет «Фонтанка», двое мигрантов отправились к выходу из метро и поднялись на эскалатор. После этого окружающие почувствовали, как слезятся глаза. Многие начали кашлять. Как объяснили в пресс-службе подземки, нарушители распылили перцовый баллончик.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что траволаторы на станциях метро «Дунайская» и «Проспект Славы» проверят на безопасность.