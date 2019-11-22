Четвертьфинал кубка России: «Зенит» сыграет с «Ахматом» в Грозном

Точное время матча пока неизвестно. Фото: pixabay

Точное время матча пока неизвестно. Фото: pixabay

Сегодняшняя жеребьевка определила хозяев полей в матчах 1/4 финала Кубка России сезона 2019/20.

Петербургский «Зенит» встретится с «Ахматом» на выезде в Грозном. Точное число матча команды Северной столицы и время пока неизвестны. Игры четвертьтфинала пройдут 4 и 5 марта следующего года.

Напомним, сине-бело-голубые до этого одержали победу над «Енисеем» и «Томью».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о возможном появлении в команде «Зенита» полузащитника «Рубина» Игоря Коновалова. Он попал в сферу интересов клуба.