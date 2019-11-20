«Зенит» может приобрести полузащитника «Рубина» Игоря Коновалова

Полузащитник «Рубина» Игорь Коновалов попал в сферу интересов «Зенита».

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак говорил, что ему нравится Коновалов, и он видит его в своей команде. «Зенит» следит за игроком, сообщает «Бизнес Online».

Ранее футболистом интересовались также «Краснодар», «Спартак» и «Динамо»

Коновалов является воспитанником московского «Спартака».

Контракт полузащитника с казанским клубом рассчитан до лета 2022 года. «Рубин» намерен выручить за 23-летнего игрока до пяти миллионов евро.

Отметим, что Коновалов забил один гол в 15 матчах РПЛ текущего сезона.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Семак рассказал, когда Кокорин вернется в «Зенит». Тренер заявил, что сразу же после освобождения Кокорина из заключения, где он провел около года, тренер позвонил ему с предложением вернуться в петербургский клуб.