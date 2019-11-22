В Кремле озвучили дату большоей пресс-конференции Путина

Наиболее длительной была пресс-конференция в 2008 году, которая длилась 4 часа 40 минут. Фото: kremlin.ru

Наиболее длительной была пресс-конференция в 2008 году, которая длилась 4 часа 40 минут. Фото: kremlin.ru

Ежегодная пресс-конференция президента Российской Федерации Владимира Путина состоится 19 декабря текущего года.

Информацию о дате проведения мероприятия опубликовали на официальном сайте Кремля. Журналистская аккредитация, которая уже стартовала, продлится до 17:00 5 декабря. Заявки принимаются только через сайт kremlin.ru или президент.рф.

Список аккредитованных представителей СМИ появится 13 декабря. Попасть в него могут не все, подавшие заявки, отмечают в пресс-релизе.

Грядущая пресс-конференция станет девятнадцатой по счету. В прошлом году беседа с Владимиром Путиным проходила 20 декабря и длилась около четырех часов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российский лидер не поддержал изменения в порядке прохождения медосвидетельствования для владельцев личного транспорта. Президент назвал их «чушью».