В Кремле озвучили дату большоей пресс-конференции Путина

Ежегодная пресс-конференция президента Российской Федерации Владимира Путина состоится 19 декабря текущего года.
Информацию о дате проведения мероприятия опубликовали на официальном сайте Кремля. Журналистская аккредитация, которая уже стартовала, продлится до 17:00 5 декабря. Заявки принимаются только через сайт kremlin.ru или президент.рф.
Список аккредитованных представителей СМИ появится 13 декабря. Попасть в него могут не все, подавшие заявки, отмечают в пресс-релизе.
Грядущая пресс-конференция станет девятнадцатой по счету. В прошлом году беседа с Владимиром Путиным проходила 20 декабря и длилась около четырех часов.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российский лидер не поддержал изменения в порядке прохождения медосвидетельствования для владельцев личного транспорта. Президент назвал их «чушью».