Путин про новые правила медосмотра для водителей: «Это чушь какая — то»

Президент России Владимир Путин назвал чушью попытки ввести новый порядок медосмотра для водителей.

«Я сам узнал об этом из средств массовой информации, это чушь какая-то», — сказал он, сообщает РИА «Новости».

При этом Путин отметил, что проводить такие нововведения надо с умом, поэтапно.

Напомним, накануне в нескольких российских городах одновременно скопились очереди для прохождения медосмотров на фоне появления информации о возможном подорожании медицинских справок для водителей.

Ранее в СМИ появилась информация, что с 22 ноября изменяться правила медосвидетельствования водителей. В частности, СМИ сообщали, что стоимость медсправки вырастет в отдельных регионах с 200-1000 рублей до 5-6 тыс. рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Министерстве здравоохранения завили, что проведут дополнительное исследование методов медицинского освидетельствования водителей. Планировалось, что 22 ноября в силу вступит новый порядок прохождения медосмотра среди автомобилистов.