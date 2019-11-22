Полиция принюхается к канализации после жалоб на вонь в Купчино

Наиболее сильно запах в Купчино чувствовался у люков ливневой канализации. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Наиболее сильно запах в Купчино чувствовался у люков ливневой канализации. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Во Фрунзенском районе Петербурга ищут виновника химического запаха в Купчино. К расследованию присоединились правоохранительные органы.

Чиновники совместно с правоохранителями отрабатывают все версии произошедшего и просматривают записи с камер наблюдений, сообщили gazeta.spb.ru в пресс-службе Администрации Фрунзенского района.

По основной версии, причиной запах стал несанкционированный слив химикатов в канализацию.

«Я вчера лично объехал все очаги из которых поступали сигналы. Запах был из люков ливневой канализации», — уточнили в пресс-службе.

Жалобы на химический запах в Купчино поступать перестали. Для его устранения 21 ноября приняли меры. Подвальные помещения, в которых запах из-за контакта с ливневкой чувствовался наиболее сильно, открыли на принудительное проветривание.

По данным Роспотребнадзора, концентрация загрязняющих веществ в воздухе Купчино не превышает нормативы.