Volkswagen перевернулся после столкновения с машиной Спецсвязи на Новолитовской

Днем 22 ноября в Выборгском районе произошло ДТП с участием легкового автомобиля марки Volkswagen и машины Спецсвязи.

В результате столкновения Volkswagen перевернулся на крышу.

Как сообщили очевидцы, ДТП произошло углу Новолитовской и улицы Грибалевой.

«На Литовской и Гибалевой машина Спецсвязи перевернула Поло», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

По факту ДТП ГИБДД проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. О пострадавших не сообщается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Северной столице на проспекте Науки произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легковых автомобилей. В результате удара Kia и Volkswagen стали сильно помяты и остались без колес.