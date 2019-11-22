Volkswagen перевернулся после столкновения с машиной Спецсвязи на Новолитовской

Volkswagen перевернулся после столкновения с машиной Спецсвязи на Новолитовской
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Днем 22 ноября в Выборгском районе произошло ДТП с участием легкового автомобиля марки Volkswagen и машины Спецсвязи.

В результате столкновения Volkswagen перевернулся на крышу.

Как сообщили очевидцы, ДТП произошло углу Новолитовской и улицы Грибалевой.

«На Литовской и Гибалевой машина Спецсвязи перевернула Поло», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

По факту ДТП ГИБДД проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. О пострадавших не сообщается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Северной столице на проспекте Науки произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легковых автомобилей. В результате удара Kia и Volkswagen стали сильно помяты и остались без колес.

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