В Генпрокуратуре назвали ошибкой новые правила прохождения медосмотра для водителей

Инициативу Министерства здравоохранения назвали ошибкой. В Генпрокуратуре также отметили, что упущение будет исправлено.

Первый замглавы ведомства Александр Буксман отметил, что в Минздраве слишком радикально подошли к решению проблему. По мнению Буксмана, истинная сложность состоит в том, что, согласно действующему законодательству, медицинские сотрудники не имеют права передавать МВД и ГИБДД сведения о постановке человека на учет как алкоголика или наркомана.

В результате, зачастую люди имеющие проблемы с той или иной зависимостью получают водительские права. Чиновник отметил, что подходить к решению этой ситуации нужно комплексно.

Напомним, после заявления об усложнении процедуры прохождения медкомиссии для автомобилистов и вероятным ростом цен на получение справки, в региональных наркодиспансерах образовались огромные очереди. В Казани в одной из них даже умер человек.