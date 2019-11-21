Пенсионер умер в очереди за медсправкой

Пенсионер умер в очереди за медсправкой
Мужчина скончался до приезда врачей. Фото: https://pixabay.com

Мужчина хотел получить водительские права и ожидал, когда его сможет принять нарколог.

Об этом стало известно 21 ноября. Обо всем сообщает ТАСС. Все случилось в Казани в филиале республиканского наркодиспансера. Пожилой мужчина стоял в очередь, чтобы получить медицинскую справку для водительских прав. В какой-то момент он чувствовал себя плохо и упал на пол. Очевидцы позвали врачей, которые попробовали его привести в чувства, но ничего не вышло – им оставалось констатировать смерть и вызвать сотрудников правоохранительных органов.

Уточняется, что пенсионер скончался из-за тромбоэмболии легочной артерии, ему было 73 года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что рабочий ИКЕА умер прямо на заводе в Тихвине. Мужчина внезапно скончался на производстве в цехе «Икеа-Индастри» на Шведском проезде. Рабочего обнаружили уже мертвым.

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