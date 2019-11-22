На КАД столкнулись восемь машин. На место ДТП прилетел вертолет

На КАД столкнулись восемь машин. На место ДТП прилетел вертолет
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Вечером 22 ноября на КАД столкнулись восемь машин.

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 17:10 22 ноября на км 39 внутреннего кольца произошло столкновение восьми автомобилей, которые двигались в попутном направлении.

Сейчас поврежденными машинами заняты первая, вторая и четвертая полосы движения. Движение осуществляется по третьей полосе.

Из-за ДТП образовалась пробка. Информация о пострадавших уточняется.

На место происшествия прилетел вертолёт.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Северной столице на проспекте Науки произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легковых автомобилей. В результате удара Kia и Volkswagen стали сильно помяты и остались без колес.

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На КАД столкнулись восемь машин. На место ДТП прилетел вертолет
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