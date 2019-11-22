ФСБ задержала девять террористов, готовивших госпереворот в России

Сотрудники ФСБ задержали участников запрещенной в России международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация запрещена в России).

Задержанные пытались сформировать в российских регионах сетевые закрытые структуры. Среди них оказались два главаря группировки.

Спецоперация проводилась в Москве, Татарстане и Тюменской области, сообщает ЦОС ФСБ России.

По данным ЦОС, задержанные вели «антиконституционную деятельность», руководствовались доктриной создания так называемого «всемирного халифата» и вербовали мусульман в свои ряды.

По местам жительства задержанных во время обыска были изъяты запрещенные в России пропагандистские материалы «Хизб ут-Тахрир», средства связи и электронные носители информации.

В отношении преступников заведены уголовные дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что что в Тюмени ликвидировали двух исламских радикалов, которые готовили теракты, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет 13 апреля. Контртеррористическая операция началась вечером в пятницу: ФСБ узнало, что боевики прячутся в одном из частных домов. Их окружили и предложили сдаться — те начали стрельбу.