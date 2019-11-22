На Ленинском произошло ДТП с участием автобуса и маршрутки

На Ленинском произошло ДТП с участием автобуса и маршрутки
Место ДТП.Фото: vk.com/spb_today

Вечером 22 ноября на перекрестке Ленинского проспекта и улицы Зины Портновой произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и маршрутки.

Как сообщили свидетели произошедшего, ДТП произошло около 19:20 в пятницу, 22 ноября.

«Автобус поцеловал маршрутку на перекрёстке Ленинского и Зины Портновой», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

В результате ДТП образовалась пробка. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Северной столице на проспекте Наукипроизошло дорожно-транспортное происшествие с участием легковых автомобилей. В результате удара Kia и Volkswagen стали сильно помяты и остались без колес.

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