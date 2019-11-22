Суд в Петербурге отправил пенсионера под арест из-за поста в соцсети

По решению суда он будет находиться под домашним арестом до 18 января 2020 года. Фото: pixabay

По решению суда он будет находиться под домашним арестом до 18 января 2020 года. Фото: pixabay

Приморский районный суд отправил под домашний арест пенсионера Александра Коваленко, обвиняемого в в публичном оправдании терроризма в соцсети «ВКонтакте».

По решению суда он будет находиться под домашним арестом до 18 января 2020 года.

По версии следствия, «Коваленко осуществил публичное оправдание терроризма через соцсеть «ВКонтакте»», — сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Он опубликовал запись, которой оправдывал действия анархиста Жлобицкого, который подорвал себя в октябре прошлого года у здания УФСБ по Архангельской области.

Коваленко не возражал против домашнего ареста.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сотрудники правоохранительных органов задержали 68-летнего петербуржца, подозреваемого в публичном оправдании терроризма.