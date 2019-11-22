Skoda и Mitsubishi столкнулись на пустой Варшавской

Skoda и Mitsubishi столкнулись на пустой Варшавской
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Вечером 22 ноября в Московском районе произошло ДТП с участием двух иномарок.

Как сообщили очевидцы, на перекрестке Варшавской и Кузнецовской улиц столкнулись Skoda Octavia и Mitsubishi Lancer.

«На перекрестке Варшавской и Кузнецовской в 21:30 столкнулись. Шкода Октавиа и Митцубиши Лансер», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Машины получили незначительные повреждения. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Северной столице на проспекте Науки произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легковых автомобилей. В результате удара Kia и Volkswagen стали сильно помяты и остались без колес.

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