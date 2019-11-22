На Лахтинском проспекте собрался «паровозик» из пяти машин

Поздним вечером 22 ноября на Лахтинском проспекте произошло массовое ДТП.

Как сообщили очевидцы, столкнулись сразу пять иномарок.

В ДТП попали два автомобиля марки BMW, а также Audi, Mitsubishi и Renault. На полосе движения образовался «паровозик» из пяти машин.

«Белая Ауди подрезала митсубиши, все ударили в тормоз и собрался паровоз из митсубиши, Рено, бмв 5 и бмв 3 серии», -пишет очевидец в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Теперь участники ДТП пытаются определить виноватого.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Северной столице на проспекте Науки произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легковых автомобилей. В результате удара Kia и Volkswagen стали сильно помяты и остались без колес.