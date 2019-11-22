Андрей Кузьменко: «Неплохо сыграли и в обороне, и в атаке»

Андрей Кузьменко: «Неплохо сыграли и в обороне, и в атаке»
Андрей Кузьменко. Фото: ХК СКА

Нападающий СКА Андрей Кузьменко прокомментировал победу над череповецкой «Северсталью» в матче КХЛ.

«Северсталь» – хорошая команда, они тоже здорово действовали в некоторых моментах. Мы сегодня просто неплохо сыграли и в обороне, и в атаке, не так много им позволили», — сказал хоккеист, сообщает пресс-служба питерского клуба.

Напомним, СКА обыграл череповецкую «Северсталь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Матч закончился со счетом 5:2 в пользу СКА. Встреча прошла в Петербурге в Ледовом дворце. Следующий матч состоится 25 ноября в Ледовом. СКА сыграет с «Куньлунь Ред Стар». В составе СКА отличились Антон Бурдасов, Сергей Плотников, Евгений Кетов и Андрей Кузьменко. Отметим, что Кузьменко оформил дубль в этом матче.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что СКА дома в матче регулярного чемпионата КХЛ по буллитам обыграл рижское «Динамо» (4:3 Б).

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