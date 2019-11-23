Китайский журналист высказался о быстром старении россиянок

Он перечислил несколько причин, по котором женщины в России выглядят с возрастом якобы хуже китаянок.

Своим мнением поделился автор китайского портала Sohu. Он отметил, что речь идет почти о всех россиянках. Журналист убежден, что основной проблемой является то, что они не ухаживают за собой после свадьбы. И дело чаще всего не в том, что не хотят, они просто не успевают. Автор текста подчеркнул, что женщину в России много работают и отдают огромное количество сил семье. Также роль играет генетика – многие девушки хоть и красивые в молодости, но становятся полнее к старости.

В материале сказано, что из-за частых холодов россияне привыкли есть пищу, богатую углеводами – она помогает согреться. Это тоже приводит к полноте. Чтобы не стареть так быстро, нужно, считает китайский журналист, заниматься спортом и следить за собой после замужества.

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