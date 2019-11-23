Экс-возлюбленная Соколова убеждена, что у убитой не было шансов

Девушка, которую экс-преподаватель СПбГУ называл Катрин, рассказала об отношениях с ним.

Подробностями она поделилась с изданием «Фонтанка», при этом не раскрывая свою личность. Девушка отметила, что познакомилась с Олегом Соколовым в 2004 году. Они несколько раз случайно пересекалась, а потом доцент пригласил Картин на свидание – спустя время между ними начались отношения. Девушка уверяет, что думала будто Олег Соколов свободный мужчина, но потом выяснилось обратное. Он просил дать ему пару месяцев, а также умолял не делиться подробностями их личной жизни с близкими.

Катрин охарактеризовала Олега Соколова как человека склонного к истерикам. Она заявляет, что он сломал ей психику и принес много душевных страданий, но и не только. В 2008 году экс-возлюбленная подозреваемого в убийстве обвинила его в избиении, но полиция так и не разобралась в инциденте.

Катрин вспоминает, что хотела расстаться с Олегом Соколовым, оставалось только забрать у него личные вещи. Когда девушка зашла в квартиру, мужчина связал ее, избил, угрожал раскаленным утюгом и говорил, что может убить ее и закопать.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что первая жертва Соколова убеждала полицию в его опасности 11 лет назад.