Первая жертва Соколова убеждала полицию в его опасности 11 лет назад

Первая жертва Соколова убеждала полицию в его опасности 11 лет назад
Олег Соколов. Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

По словам женщины, экс-преподаватель СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве своей студентки, избивал её, привязав к стулу.

Одиннадцать лет назад первой жертве Соколова пришлось убеждать сотрудников правоохранительных органов принять её заявление об избиении. Как пишет «Фонтанка», пострадавшая обратилась в полицию 1 декабря 2008 года. Девушка приехала в Петербург из Москвы вместе со своей приятельницей, зафиксировала в медучреждении побои и отправилась в отделение.

По её словам, на запястьях пострадавший остались гематомы, губа и лицо были разбиты, а на шее были заметны следы удушения. Однако стражи порядка не захотели помочь девушке, объяснив, что, если инцидент произошел в Москве, то и обращаться следует в столичную полицию.

В конце концов, её заявление приняли, однако никаких дальнейших действий со стороны полицейских не последовало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что экс-доцент пытался покончить с собой во время следственного эксперимента.

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Первая жертва Соколова убеждала полицию в его опасности 11 лет назад