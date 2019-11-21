Попытка экс-доцента Соколова свести счеты с жизнью оказалась на видео

На оперативной съемке, которую вели в ходе следственного эксперимента в квартире на набережной Мойки, где произошло убийство, видны кадры неудачной попытки суицида историка Олега Соколова.

Напомним, 19 ноября адвокат бывшего преподавателя СПбГУ Александр Почуев подтвердил, что историк пытался покончить с собой в секунду перерыва в следственных действиях. Сегодня, 21 ноября, издание «Невские Новости» опубликовало видео с места событий.

На кадрах ролика видно, что, в момент когда с Соколова сняли наручники, он бросился к столу, чтобы схватить некий предмет, — вероятно, кортик, — с суицидальными намерениями. Однако попытку оперативно пресекли.

Олег Соколов подозревается в убийстве и последующем расчленении своей выпускницы, 24-летней Анастасии Ещенко. Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что следственные органы намерены отправить экс-доцента на психиатрическую экспертизу.