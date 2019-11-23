Чтобы помнили: как в Петербурге хранят память о блокаде

С каждым годом в Петербурге все меньше остается людей, которые помнят блокаду. Но свидетельства страшных лет хранятся в монументах и памятных местах по всему городу.

Блокада продолжалась с 8 сентября 1941 по 27 января 1944 года. Артобстрелы, морозные зимы, невыносимый голод в городе, практически отрезанном от внешнего мира, — такие испытания пришлось вынести ленинградцам в те страшные годы.

Пискаревское кладбище – главный «хранитель» блокадных воспоминаний. Здесь расположены захоронения жертв блокады и воинов Ленинградского фронта. Мемориальное кладбище постоянно посещают туристы не только из России, но и со всего мира, чтобы почтить память погибших и возложить цветы к вечному огню и к ногам скульптуры «Мать-Родина».

Несмотря на бомбежки, в городе и во время блокады работал трамвай: для этого в 1942 году была запущена электроподстанция, здание которой до сих пор можно увидеть на набережной Фонтанки. «Подвигу трамвайщиков Блокадного Ленинграда» — так указано на мемориальной доске. А памятник самому трамваю установлен на проспекте Стачек.

Еще одно связующее звено между городом и фронтом – телефонная линия. Поврежденный кабель между воинскими штабами восстановил связисту Николай Павлович Тужик – увы, ценой собственной жизни. В 2013 году памятник герой открыли на Волковском кладбище.

Не у всех памятников, посвященных блокаде, простая судьба. Так, долгое время не могли решить вопрос с памятником композитору Дмитрию Шостаковичу – музыкант запечатлен во время создания знаменитой Ленинградской симфонии №7. Скульптуру чуть не забраковали в художественной секции Градостроительного совета Петербурга – якобы, площадка на проспекте Энгельса, вдали от центра, не подходит для такого монумента. В итоге, памятник все же был установлен, но на деньги спонсоров.

Сложности возникли и с открытием памятника Даниилу Гранину, автору «Блокадной книги», который в начале ноября установили на Дальневосточном проспекте. Торжественное открытие монумента с участием президента Владимира Путина назначено на 27 ноября, но событие может быть омрачено наличием поблизости токсичного золоотвала. Пока свалку прикрыли маскировочной сеткой, но жители микрорайона надеяться, что визит президента подтолкнет власти избавиться от отходов. Пока же рядом насыпали дорожки, установили скамейки и урны, провели озеленение – но все эти усилия могут пойти прахом при таком нежелательном соседстве.

Сохранение памяти – непростая задача. Но донести ее до будущих поколений необходимо, и ответственность за это лежит на властях города и его неравнодушных жителях.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Дальневосточном проспекте открыли памятник Даниилу Гранину.