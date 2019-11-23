Дача сгорела в СНТ «Клен» в Ленобласти

Дача сгорела в СНТ &#171;Клен&#187; в Ленобласти
Пожар удалось потушить за час. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Пожар произошел в садоводстве «Клен» в Кировском районе Ленинградской области. Там загорелся дачный дом на площади 35 «квадратов».

Как сообщили в главке МЧС по региону, экстренные службы получили информацию о пожаре в садоводстве в пятом часу вечера в субботу, 23 ноября. На месте работали восемь сотрудников личного состава с использованием двух спецмашин. С огнем удалось справиться за час.

Согласно предварительны данным, в результате пожара никто не пострадал. На месте работают правоохранители — им предстоит узнать причину возгорания.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ночью на КАД загорелся «перевёртыш» в Петербурге. В Петербурге на КАД произошло ДТП с участием иномарки. «КИА» перевернулась на крышу, а после загорелась. Потушить пламя помогли проезжавшие мимо автомобилисты.

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