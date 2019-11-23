Из-за фастфуда вороны лысеют и не могут летать

Вороны, живущие в городах, постоянно доедают найденные в мусорных баках объедки. Сейчас, когда люди массово едят фастфуд, птицы тоже страдают от вредной пищи.

У ворон, которые едят фастфуд, с наибольшей вероятностью можно диагностировать нехватку витамин А и, как следствие, выпадение перьев. Изначально оперение приобретает белый цвет и становится более ломким. Все чаще среди птиц встречаются альбиносы или полуальбиносы, что также свидетельствует о недостатке полезных веществ, пишет портал yle.UUTISET.

Накопительный эффект нехватки витаминов может привести к тому, что птица ослабевает настолько, что не способна взлететь. Вороны, живущие в городской среде, так же как люди подвержены негативным последствиям плохого питания.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургским спасателям пришлось вызволять ворону, застрявшую на дереве.