Пессимисты чаще оптимистов умирают от болезней сердца

Пессимизм, в прямом смысле, может быть опасен для здоровья. Фото: pixabay.com

Пессимизм, в прямом смысле, может быть опасен для здоровья. Фото: pixabay.com

Исследование финского ученого Микко Пянкяляйнена показало, что люди с негативным отношением к жизни подвержены более высокому риску смерти от ишемической болезни сердца.

В исследовании принимали участие около трех тысяч мужчин и женщин в возрасте от 52 до 76 лет. Выяснилось, что пессимистичный настрой увеличивает вероятность возникновения проблем с сердечно-сосудистой системой в четыре раза.

Наибольшую опасность пессимизм представляет для мужчин. В целом, среди людей-пессимистов обоих полов смертность от ишемической болезни сердца в два раза выше, чем среди их более оптимистичных собратьев, пишет yle.UUTISET.

При этом пессимизм является независимым фактором риска: даже если вы ведете здоровый образ жизни, негативное восприятие может, в прямом смысле, погубить организм.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что оптимисты спят крепче пессимистов.