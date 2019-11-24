В Госдуме предложили обязать Росгвардейцев представляться

Росгвардейцы будут представляться и показывать служебное удостоверение при обращении к гражданам. Соответствующий законопроект внесут в Государственную думу РФ на следующей неделе.

По словам зампредседателя думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Александра Хинштейна, данный законопроект прошел все необходимые согласования.

Как сообщает ТАСС, сотрудники Росгвардии должны будут называть свои должность, звание, фамилию, а также предъявлять удостоверение. Предполагается, что нововведения помогут пресечь конфликтные ситуации.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о петербурженке, которая вышла из кинозала с сотрудниками Росгвардии. Женщину забрали из-за съемки фильма на мобильный телефон.