Петербурженка, записывающая фильм на телефон в кинотеатре на Стачек, вышла из зала с росгвардейцами

В Красногвардейском районе Петербурга женщина пошла в кино, однако досмотреть картину до конца ей не удалось. В инциденте оказалась виновата сама жительница, которая решила зафиксировать происходящее в зале на мобильный телефон.

Все произошло в кинотеатре на проспекте Стачек. Контролер, проверяя зрительный зал, увидел мобильник в руках посетителя и нажал тревожную кнопку. После к месту происшествия оперативно прибыл наряд Росгвардии.

Как сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны, сотрудники задержали гражданку и передали ее в 64 отдел полиции.

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