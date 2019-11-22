Петербурженка, записывающая фильм на телефон в кинотеатре на Стачек, вышла из зала с росгвардейцами

Петербурженка, записывающая фильм на телефон в кинотеатре на Стачек, вышла из зала с росгвардейцами
Девушку задержали за съемку в кинотеатре. Фото: pixabay

В Красногвардейском районе Петербурга женщина пошла в кино, однако досмотреть картину до конца ей не удалось. В инциденте оказалась виновата сама жительница, которая решила зафиксировать происходящее в зале на мобильный телефон.

Все произошло в кинотеатре на проспекте Стачек. Контролер, проверяя зрительный зал, увидел мобильник в руках посетителя и нажал тревожную кнопку. После к месту происшествия оперативно прибыл наряд Росгвардии.

Как сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны, сотрудники задержали гражданку и передали ее в 64 отдел полиции.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о закрытии сайтов по продаже дипломов. Их будут прикрывать через суд в Петербурге.

кинотеатр новости спб росгвардия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Кремле озвучили дату большоей пресс-конференции Путина
Песков прокомментировал кадры жестокого убийства в Сирии
ИТМО выплатит полумиллионный штраф за обрушение корпуса на улице Ломоносова
Возле Музея артиллерии в Петербурге открыли памятник Калашникову
В Петербурге ищут полицейских, требовавших взятки у водителей
Суд вынес приговор по делу о взрыве в квартире на Репищева
Toyota Land Cruiser не пропустил наглого водителя «Яндекс.Такси» ...
Первая жертва Соколова убеждала полицию в его опасности 11 лет назад