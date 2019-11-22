Сайты по продаже дипломов в Петербурге закрывают через суд

Октябрьский районный суд может закрыть доступ к сайтам, на которых размещена информация о продаже поддельных дипломов. Иск подала прокуратура Петербурга.
Ресурсы выявлены в ходе интернет-мониторинга. Прокуратура Красногвардейского района обнаружила сайты, на которых можно заказать документы о высшем и среднем образовании. На сайтах были размещены номера телефонов и информация об услугах.
Продажа, покупка и подделка официальных документов нарушает Уголовный кодекс России, напомнили в прокуратуре Петербурга. Деятельность сайтов ведомство просит прекратить как незаконную.
В суд направлен иск о признании информации на сайтах запрещенной к распространению на территории РФ.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге судят работника почтового отделения. Мужчина заболел и не пришел на работу, а после предоставил руководству больничный лист, купленный в интернете.