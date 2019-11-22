Почтальону грозит год в колонии за поддельный больничный

Почтальону грозит год в колонии за поддельный больничный
Сотрудник почты предъявил руководству поддельный больничный лист. Фото: pixabay.com

Фрунзенский районный суд Петербурга рассмотрит дело сотрудника почтового отделения. Его обвиняют в использовании поддельного больничного листа.

Как полагает обвинение, в сентябре 2019 года мужчина заболел и не вышел на работу. Однако вместо того, чтобы обратиться к врачу он приобрел в интернете поддельный больничный лист. Документ был предъявлен руководству почтового отделения.

«За данное преступление в качестве наказания предусмотрено лишение свободы на срок до одного года», — сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Обвинительное заключение в отношении сотрудника почтового отделения утверждено прокуратурой Фрунзенского района.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что двух жителей Петербурга осудили за подделку рецептов на получение наркотических средств. Их приговорили к 1 году и 6 месяцам лишения свободы условно.

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