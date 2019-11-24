Ученые нашли простой способ повышения собственной самооценки

Ученые нашли простой способ повышения собственной самооценки
Ученые попросили женщин минимизировать количество смотрения на себя в зеркало. Фото: pixabay

Ученые провели исследование на женщинах, благодаря которому нашли простое решение для повышения самооценки. Над данным вопросом работали специалисты университета во Флориде.

В ходе эксперимента ученые разделили участниц на две группы. Женщин из первой группы попросили минимизировать количество смотрения на себя в зеркало. Вторые не вносили никаких изменений в свою жизнь. В течение двух недель они отчитывались, сколько раз смотрелись в зеркала.

Как сообщили «Дни.ру», эксперимент показал, что те участницы, которые стали реже смотреть на себя, избавились от депрессии и переживаний из-за недостатков, а также подняли самооценку.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что присутствие собаки увеличивает жизнь. По мнению ученых, четвероногий друг оказывает значительное влияние на своего хозяина.

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