Присутствие собаки в доме увеличивает продолжительность жизни человека

Присутствие собаки в доме увеличивает продолжительность жизни человека
Присутствие собаки в доме говорит о физической активности хозяев питомца, поскольку с ней необходимо гулять. Фото: Pixabay

Присутствие собаки в доме увеличивает продолжительность жизни ее хозяина. Соответствующее исследование провели канадские специалисты.

Со слов ученых, речь, в частности, идет о людях, которые страдают сердечными заболеваниями. Как сообщили в журнале Circulation Американской кардиологической ассоциации, влияние собак на хозяев изучали на протяжении 10 лет. Выяснилось, что четвероногие уменьшают риск смертности на 24%.

Это связано с тем, что питомцы оказывают положительное влияние на психологическое здоровье хозяина. Они снижают беспокойство, повышают самооценку и настроение, а также не оставляют человека в одиночестве.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что россиянин «пожертвовал» собственными родителями из-за собаки. Причиной трагедии стал конфликт, возникший между родственниками. Родные часто открывали окна, из-за чего питомец мог заболеть.

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