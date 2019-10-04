Россиянин убил родителей из-за собаки

Россиянин убил родителей из-за собаки
Собака могла простудиться, переживал мужчина. Фото: Pixabay

Мужчина злился на родственников, потому что они все время открывали окна в квартире. Его пес мог простудиться.

Об этом стало известно 4 октября. Решение принял суд лондонский суд. В убийстве двух человек, 69-летнего мужчины и 68-летней женщины, обвиняли Сергея Кудрявцева. Гражданин России, проживающий за границей, признал свою вину и объяснил, что стало причиной для жесткой расправы над родителями. Он заявил, что мать и отец постоянно открывали окна в квартире, из-за чего его любимый мастиф по кличке Энцо мог заболеть. За здоровье собаки россиянин переживал больше, чем за родственников. Кудрявцев отметил, что долго вынашивал план убийства, «проигрывая в своей голове киносценарии». После содеянного он сам явился в полицию и признался, что зарезал своих близких.

Напоминаем, что Сергей Кудрявцев работал над «Аватаром», «Властелином колец» и «Обителью зла».

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что житель Петербурга чуть не убил своего приятеля из-за зарядки для телефона.

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