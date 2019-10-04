Житель Петербурга чуть не убил своего приятеля из-за зарядки для телефона

Суд приговорил жителя Петербурга к одному году и четырем месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре.

Из материалов уголовного дела следует, что Туробов в декабре прошлого года нанес потерпевшему удар кулаком в подбородок и удар ножом в живот из-за зарядного устройства к телефону, которое они не смогли поделить.

Подсудимый вину признал в полном объеме.

Ранее Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Петербурге житель столицы получил срок за то, что устроил разбой под видом сотрудника полиции.