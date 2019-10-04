В Петербурге житель столицы получил срок за то, что устроил разбой под видом сотрудника полиции

Житель Москвы обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 4 ст.162 УК РФ (разбой, совершенный с применением насилия опасного для жизни и здоровья, с незаконным проникновением в жилище, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего).

Из материалов уголовного дела следует, что обвиняемый в феврале прошлого года с целью завладения денежными средствами проник в квартиру на улице Стойкости в Петербурге. Он представился сотрудником полиции и избил потерпевшего.

Как сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре, он завладел дисконтными картами магазинов, проездным билетом, а также картой с деньгами в сумме более 90 тыс. рублей.

Суд приговорил его к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что суд Петербурга вынес суровый приговор любителю разбойных нападений на цветочные ларьки.