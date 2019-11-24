Путешественники рассказали, как борются с аэрофобией

В ходе опроса путешественники раскрыли свои способы борьбы с аэрофобией. На вопросы туристического сервиса Aviasales ответили 25 тыс. интернет-пользователей.

Выяснилось, что треть участников успокаивают себя фразой «будь что будет». 18% респондентов заявили, что им помогают справиться со страхом близкие люди или соседи на борту самолета. Другие 15% признались, что принимают таблетки или выпивают спиртное перед полетом, чтобы снизить уровень волнения.

Как сообщили «РИА Новости», каждый 10 авиапассажир старается уснуть перед взлетом. 8% перед полетом внимательно изучают информацию об авиакомпании и типе воздушного судна, так они чувствуют себя спокойнее.

Еще 6% — отказываются от выбора у иллюминатора, чтобы абстрагироваться от происходящего. Среди способов борьбы были названы музыка и молитвы. К ним прибегают порядка 5% участников исследования.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что российская молодежь не экономит на путешествиях. Они уверены, что траты на поездки – одни из важнейших.