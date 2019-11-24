Путешественники рассказали, как борются с аэрофобией

Путешественники рассказали, как борются с аэрофобией
Большинство аэрофобов пьют таблетки, чтобы снизить волнение. Фото: Pixabay

В ходе опроса путешественники раскрыли свои способы борьбы с аэрофобией. На вопросы туристического сервиса Aviasales ответили 25 тыс. интернет-пользователей.

Выяснилось, что треть участников успокаивают себя фразой «будь что будет». 18% респондентов заявили, что им помогают справиться со страхом близкие люди или соседи на борту самолета. Другие 15% признались, что принимают таблетки или выпивают спиртное перед полетом, чтобы снизить уровень волнения.

Как сообщили «РИА Новости», каждый 10 авиапассажир старается уснуть перед взлетом. 8% перед полетом внимательно изучают информацию об авиакомпании и типе воздушного судна, так они чувствуют себя спокойнее.

Еще 6% — отказываются от выбора у иллюминатора, чтобы абстрагироваться от происходящего. Среди способов борьбы были названы музыка и молитвы. К ним прибегают порядка 5% участников исследования.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что российская молодежь не экономит на путешествиях. Они уверены, что траты на поездки – одни из важнейших.

опрос полет самолет
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Стала известна причина ДТП под Оренбургом, где погибли шесть человек
На Металлистов разбились две легковушки
Путешественники рассказали, как борются с аэрофобией
В Кудрово пьяная ссора сожителей закончилась уголовным делом
Фура сложилась на КАД и заблокировала два левых ряда
«Снайперы» обстреляли окна лоджии в Кудрово
Злоумышленник залез на машину таксиста, а после ударил его ножом на ...
Неизвестный оставил петербургского гендиректора коммерческой организации ...