Российская молодежь не хочет экономить на путешествиях

Сверстники нашей молодежи из других стран чаще готовы отправиться в путешествие без компании. Фото: unsplash

Сверстники нашей молодежи из других стран чаще готовы отправиться в путешествие без компании. Фото: unsplash

Значительная часть (60%) россиян младше 24 лет отказываются экономить на путешествиях и называют траты на них одной из важнейших статей расходов.

Согласно результатам исследования Booking.com, мнение молодежи в России поддержали 47% иностранных сверстников, сообщает РБК. Порядка 80% опрошенной молодежи составляет список мест, куда они бы хотели съездить. 69% респондентов из других стран дали такой ответ.

Сверстники нашей молодежи из других стран чаще готовы отправиться в путешествие без компании — 18% и 11% соответственно. 59% респондентов считает, что Wi-Fi играет большую роль в комфорте путешествия.

Ранее GazetaSPb сообщала, что стало известно, какие города России покидает молодежь. Как сообщили в Финансовом институте при правительстве РФ, больше всего людей стремятся приезжать в развитые города в возрасте до 30 лет.