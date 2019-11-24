Временный президент Боливии подписала закон о всеобщих выборах

Временный президент Боливии Жанин Аньес подписала закон о всеобщих выборах.

«Задача моего правительства — провести новые выборы как можно скорее»,— заявила Аньес на церемонии подписания закона, сообщает телеканал Bolivia TV.

Закон отменяет итоги президентских выборов, которые прошли в конце октября, и устанавливает порядок и сроки проведения новых.

Ранее палата депутатов парламента Боливии одобрила законопроект о проведении новых всеобщих выборов.

Напомним, Моралес объявил об отставке 10 ноября, после нескольких недель протестов и требования к нему со стороны армии уйти с занимаемого поста. К политическому кризису в Боливии привели итоги выборов, на которых Моралес объявил о своей победе. Оппозиционеры обвинили его в нарушениях. После ухода главы государства власть в стране перешла ко второму вице-спикеру сената Боливии Жанин Аньес. После отставки Моралеса она будет считаться руководителем Боливии, пока граждане республики на выборах не изберут нового президента. Сторонники Моралеса оспаривают передачу полномочий Аньес и требуют её отставки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что подавший в отставку президент Боливии вылетел в Мексику. Об этом сообщил министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард в своем Twitter. Он отметил, что жизнь и здоровье Моралеса вне опасности. Мексика предоставила ему политическое убежище.В боливийской столице Ла-Пасе продолжаются беспорядки, только если раньше протестовала оппозиция, то теперь это сторонники Моралеса.