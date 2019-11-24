На Свердловской набережной сгорел Citroen

В автомобиле выгорел моторный отсек.Фото: кадр видео из сообщества "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербурга" "ВКонтакте"

В автомобиле выгорел моторный отсек.Фото: кадр видео из сообщества "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербурга" "ВКонтакте"

Днем на Свердловской набережной в Калининском районе Петербурга сгорел автомобиль марки Citroen.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сообщение о пожаре поступило в 13:19. В течение 30 минут пожар был потушен.

В автомобиле выгорел моторный отсек.

Информации о пострадавших не поступало.

В ликвидации пожара участвовали две единицы спецтехники и восемь человек личного состава.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Василеостровском районе Санкт-Петербурга возгорание уничтожило припаркованный легковой автомобиль. Автомобиль, припаркованный рядом с домом №21 по Уральской улице оказался объят пламенем.