На Свердловской набережной сгорел Citroen

На Свердловской набережной сгорел Citroen
В автомобиле выгорел моторный отсек.Фото: кадр видео из сообщества "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербурга" "ВКонтакте"

Днем на Свердловской набережной в Калининском районе Петербурга сгорел автомобиль марки Citroen.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сообщение о пожаре поступило в 13:19. В течение 30 минут пожар был потушен.

В автомобиле выгорел моторный отсек.

Информации о пострадавших не поступало.

В ликвидации пожара участвовали две единицы спецтехники и восемь человек личного состава.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Василеостровском районе Санкт-Петербурга возгорание уничтожило припаркованный легковой автомобиль. Автомобиль, припаркованный рядом с домом №21 по Уральской улице оказался объят пламенем.

Citroen пожар происшествие
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