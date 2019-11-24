Пилот рассказал, почему его коллеги могут скрывать болезни при прохождении комиссии

По его словам, нужно улучшать условия труда пилотов, а не ужесточать правила прохождения медкомиссии.Фото: Pixabay

По его словам, нужно улучшать условия труда пилотов, а не ужесточать правила прохождения медкомиссии.Фото: Pixabay

Член комиссии при президенте России по вопросам развития авиации, заслуженный пилот Юрий Сытник, почему пилоты умалчивают о жалобах на здоровье, проходя медосмотр.

По его словам второй пилот на рейсе Москва — Анапа, который скончался от сердечной недостаточности после экстренной посадки в Ростове-на-Дону, мог скрывать проблемы с сердцем от медкомиссии, потому что не хотел потерять работу и оказаться на «нищенской» пенсии в 50 лет.

«Внутреннюю болезнь скрыть не всем удаётся, но это можно сделать», — отметил Сытник в интервью «Говорит Москва»

По его словам, нужно улучшать условия труда пилотов, а не ужесточать правила прохождения медкомиссии. При этом он отметил, что такие случаи были раньше и, скорее всего, будут повторяться, потому что «люди до конца пытаются цепляться за свою профессию».

Накануне пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Ростове-на-Дону. Такое решение было принято после того, как второму пилоту стало плохо. В машине скорой помощи он скончался.

Воздушное судно вылетело из Шереметьево в Анапу. Около 10 утра 49-летнему второму пилоту стало плохо, тогда самолет решили экстренно сажать в аэропорту Платов. В «Аэрофлоте» рассказали, что к нему была вызвана скорая помощь, пилота незамедлительно передали медикам, но спасти его не удалось.

По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ. При посадке никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

После этого в «Аэрофлоте» сообщили, что пилот перед полетом прошел медосмотр и проблем со здоровьем врачи не выявили.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Путин вручил звезды Героя России летчикам компании «Уральские авиалинии», которые совершили экстренную посадку пассажирского лайнера в кукурузном поле в Жуковском после того, как в двигатели попали птицы.