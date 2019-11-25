Молодая петербурженка скончалась под колесами троллейбуса на Загородном

В Адмиралтейском районе Петербурга троллейбус наехал на 18-летнюю девушку, которая перебегала дорогу на красный сигнал светофора. Пострадавшая скончалась в больнице.

Как стало известно gazeta.spb.ru, все произошло возле дома №47 по Загородному проспекту. Троллейбус сбил 18-летнюю девушку-пешехода, которая переходила дорогу на красный свет. Известно, что она живет всего за квартал от места аварии.

Девушка была госпитализирована в медицинское учреждение, где ей оказали необходимую помощь. Однако, несмотря на старания врачей, она скончалась.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Площади Восстания произошло ДТП с участием двух люксовых иномарок. Как сообщили очевидцы, перекресток не поделили Mercedes и Lexus. «ДТП прямо на площади Восстания», — сообщили местные жители в соцсетях.