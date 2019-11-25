Средний размер депозита россиян составляет 200 тысяч рублей

Жители России хранят на банковский депозитах в среднем 200 тысяч рублей на одного человека. В Москве эта цифра превышает 800 тысяч рублей на человека.

Как сообщает РИА Новости, сумма депозитов москвичей в шесть раз превосходит количество средств на счетах в остальных регионах. По мнению аналитиков, это связано с высокими зарплатами и количеством проживающих в столице состоятельных россиян.

В рейтинге издания также оказался Петербург (420 тыс. рублей.), Магаданская область, Камчатский край, Сахалин, Чукотка, Мурманская области и другие регионы.

Самый маленький показатель оказался в Чечне (8,5 тыс. рублей) и Дагестане (9,1 тыс. рублей.

По данным ЦБ, на начало октября в российских банках хранились 29,4 трлн рублей накоплений граждан. С 2015 года этот показатель вырос на 9,4 трлн, а с 2011 — на более чем 19 трлн.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что опрос показал, что большинство россиян не делают сбережений.