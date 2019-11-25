Средний размер депозита россиян составляет 200 тысяч рублей

Средний размер депозита россиян составляет 200 тысяч рублей
На 1 октября в российских банках хранились 29,4 трлн рублей накоплений граждан. Фото: pixabay

Жители России хранят на банковский депозитах в среднем 200 тысяч рублей на одного человека. В Москве эта цифра превышает 800 тысяч рублей на человека.

Как сообщает РИА Новости, сумма депозитов москвичей в шесть раз превосходит количество средств на счетах в остальных регионах. По мнению аналитиков, это связано с высокими зарплатами и количеством проживающих в столице состоятельных россиян.

В рейтинге издания также оказался Петербург (420 тыс. рублей.), Магаданская область, Камчатский край, Сахалин, Чукотка, Мурманская области и другие регионы.

Самый маленький показатель оказался в Чечне (8,5 тыс. рублей) и Дагестане (9,1 тыс. рублей.

По данным ЦБ, на начало октября в российских банках хранились 29,4 трлн рублей накоплений граждан. С 2015 года этот показатель вырос на 9,4 трлн, а с 2011 — на более чем 19 трлн.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что опрос показал, что большинство россиян не делают сбережений.

банк деньги депозит россияне сбережения
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Польская участница Виктория Габор стала победительницей «Детского ...
Миллиардер Майкл Блумберг вступил в президентскую гонку в США
Столичные дворники устроили драку на лопатах в центре Москвы
Средний размер депозита россиян составляет 200 тысяч рублей
Активисты не досчитались тротуарной плитки возле метро «Приморская»
Молодая петербурженка скончалась под колесами троллейбуса на Загородном
Останки десятка солдат найдены в Кировском районе Ленобласти
Finnair отменяет рейсы в Петербург и Москву из-за забастовки